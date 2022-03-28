В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны

28.03.2022 [Общество]

В Вологде бывший сотрудник правоохранительных органов осужден за разглашение государственной тайны.

Расследованием уголовного дела по статье за «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну», занимались сотрудники регионального управления ФСБ.

Как рассказали в ведомстве, «мужчина в течение 2020–2021 годов неоднократно разглашал информацию, относящуюся к сведениям, составляющим государственную тайну иным лицам, не имеющим соответствующего допуска».

С учетом признания вины, оказания содействия следствию, Вологодский областной суд приговорил бывшего силовика к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности, связанные с работой со сведениями, составляющими государственную тайну, сроком на два года.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Тэги: уголовное дело, гостайна

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