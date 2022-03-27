Роскомнадзор «предупредил российские СМИ о необходимости отказаться» от публикации интервью с Владимиром Зеленским

Роскомнадзор предостерег российские СМИ от публикации интервью с Владимиром Зеленским. Журналисты нескольких изданий взяли его у президента Украины сегодня.

«Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования», — сообщило ведомство еще до того момента, как само интервью было опубликовано.

На основании чего сотрудники РКН собрались вести проверку, что именно могли нарушить журналисты, в пресс-релизе ведомства не уточняется. Следом появилось заявление Генпрокуратуры РФ:

«В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».

Полуторачасовое интервью у Зеленского взяли главред «Дождя»* Тихон Дзядко, главред «Медузы»* Иван Колпаков, журналист Михаил Зыгарь и спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев при участии и поддержке главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, сообщает издание.

*внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, «выполняющих функцию иностранного агента»