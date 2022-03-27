Три череповчанки воровали ковры в гипермаркете ради забавы

27.03.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудниками Росгвардии задержаны три молодые девушки, воровавшие ковры в гипермаркете.

Сообщение о краже ковра, который находился у входа в торговую точку, поступило на пульт дежурной части Росгвардии из гипермаркета на Шекснинском проспекте.

«Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что неделю назад две посетительницы свернули в рулон и забрали находившийся при входе в здание резиновый ковер. Спустя пару дней одна из девушек пришла с другой приятельницей в эту же торговую точку и аналогичным образом унесла еще один резиновый ковер. Сумма ущерба составила порядка 18 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Все девушки были остановлены во время очередного визита в гипермаркет. Девушки рассказали, что унесли ковры ради забавы. Первый они оставили у остановки общественного транспорта, а второй довезли до подъезда, где проживает одна из них.

Все трое девушек переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

 

 

Тэги: кража, Росгвардия

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