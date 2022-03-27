В Вологодской области в зоне риска по подтоплению – более десяти районов

Вскрытие рек в центральных и западных районах Вологодской области ожидается в первой половине апреля, в восточных районах — во второй-третьей декаде. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал начальник аварийно-спасательной службы области Алексей Лучинский. По его словам, в зоне риска по подтоплению на сегодня более десяти муниципалитетов области. Это Вологда, Вологодский, Великоустюгский и западные районы области.

«На водоемах области начались весенние процессы. По информации Гидрометцентра, уровень воды находится на уровне средних многолетних значений. Толщина льда в центральных и западных районах на 5-10 сантиметров ниже средних многолетних данных, в восточных — ниже на 10-20 сантиметров. Таяние льда началось в феврале. Однако на сегодняшний день мы ожидаем заток арктического антициклона, который приостановит активные весенние процессы», — рассказал Алексей Лучинский.

В ближайшее время на затороопасных участках рек начнутся взрывные работы. На ледовых переправах они стартуют позднее.

Сейчас идет подготовка аэромобильной группы МЧС для прибытия в подтопляемые районы и оказания помощи населению, запланировано привлечение сил северо-западного территориального управления МЧС.