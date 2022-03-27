В Вологодской области в зоне риска по подтоплению – более десяти районов

27.03.2022 [Общество]

Вскрытие рек в центральных и западных районах Вологодской области ожидается в первой половине апреля, в восточных районах — во второй-третьей декаде. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал начальник аварийно-спасательной службы области Алексей Лучинский. По его словам, в зоне риска по подтоплению на сегодня более десяти муниципалитетов области. Это Вологда, Вологодский, Великоустюгский и западные районы области.

«На водоемах области начались весенние процессы. По информации Гидрометцентра, уровень воды находится на уровне средних многолетних значений. Толщина льда в центральных и западных районах на 5-10 сантиметров ниже средних многолетних данных, в восточных — ниже на 10-20 сантиметров. Таяние льда началось в феврале. Однако на сегодняшний день мы ожидаем заток арктического антициклона, который приостановит активные весенние процессы», — рассказал Алексей Лучинский.

В ближайшее время на затороопасных участках рек начнутся взрывные работы. На ледовых переправах они стартуют позднее.

Сейчас идет подготовка аэромобильной группы МЧС для прибытия в подтопляемые районы и оказания помощи населению, запланировано привлечение сил северо-западного территориального управления МЧС.

Тэги: ледоход, подтопление

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет
В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
В Вологде завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб водитель такси

Похожие новости

Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга

После ослабления этих участков будут ликвидированы и ледовые переправы, которые принято держать до начала ледохода

675
0

За сутки уровень воды в реке в районе Великого Устюга вырос почти на два метра

13 апреля в 8 утра уровень был 218 сантиметров, 14 апреля в то же время - 394 сантиметра

2263
0

Уровень воды в реке Вологде за сутки вырос на 17 сантиметров

В соцсетях жители сообщают о подтоплении дачных участков в Екимцево, Баранково, Молочном

1852
0

Уровень воды в реке Вологде ежедневно прибывает более чем на 30 сантиметров

Сейчас он составляет 109,22 м по Балтийской системе, подтопление территорий начинается, когда это значение превышает 110 м

2873
0

В Великом Устюге удалось избежать серьезных последствий половодья

Основной ледоход вышел за пределы Вологодской области в сторону Архангельской.

17774
0

В Великом Устюге начались ледорезные работы на Сухоне

Общая длина прорезей составит свыше 50 км

1478
0

Нюксенский и Великоустюгский районы может снова затопить во время половодья

Об этом сообщают в ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

9577
3

Ледоход на реках Вологодской области ожидается в конце апреля

В Великом Устюге готовят запасы взрывчатки и проводят чернение льда

3454
0

Ледокольные буксиры не смогли добраться до Вологодской области из-за ледохода

17 апреля они приостановили свою работу из-за начала местного ледохода

3767
0

В Великоустюгском районе подтопило несколько деревень

Ледоход движется со скоростью 60 километров в час

7139
1

В Великоустюгском районе ввели режим чрезвычайной ситуации

Начался ледоход. В  Великоустюгском районе развернуто 9 эвакуационных пунктов, они полностью готовы к приему людей, в них могут разместиться 1200 человек

4348
1

В Вологодской области завершился паводок

Подтопленных населенных пунктов нет

1550
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители нескольких районов Вологодской области из-за непогоды остаются без электричества
Три череповчанки воровали ковры в гипермаркете ради забавы
В Вологодской области в зоне риска по подтоплению – более десяти районов
Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия
Бизнесу дали шанс исправить ошибки
В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Вологодский Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию в школах
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2602
0
26.03.2022 [БлогоVO]

Вологодская область присоединилась к экологической акции «Час Земли»

401
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

820
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика