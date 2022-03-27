Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия

27.03.2022 [Политика]

Руководитель администрации Череповецкого района Александр Сергушев написал заявление еще 18 марта, но 2 недели по закону проработает на своем посту. Об этом сообщает портал GorodChe.

Отставка Александра Сергушева неофициально обсуждалась последние несколько недель. Главой администрации района он работал с ноября 2018 года, сменив на этом посту Николая Виноградова. Принять его досрочную отставку с большой долей вероятности могут депутаты на очередной сессии муниципального собрания, которая состоится на предстоящей неделе.

По данным издания, на место Александра Сергушева прочат 33-летнего бывшего вице-спикера Череповецкой Думы Романа Маслова. С 23 марта он стал и. о. первого заместителя главы администрации Череповецкого района. Занимавший этот пост Василий Клиновицкий также ушел с должности еще 5 марта.

Роман Маслов может стать станет и. о. руководителя администрации района уже с 1 апреля.

Тэги: отставка, Череповецкий район

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