Вологодский Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию в школах

26.03.2022 [Общество]

Роспотребнадзор отменил ряд требований для общеобразовательных учреждений, которые были введены в период пандемии коронавируса. Как указано на сайте ведомства, «отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Также отменено требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой».

Постановления в «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19» опубликованы на сайте ведомства.

В постановлении также говорится:

— отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

— отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся;

— допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

— допускается увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости

— сохраняется обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на COVID-19 любым из методов, определяющих антиген возбудителя перед началом смены. При этом еженедельное тестирование в течение смены отменено.

— допускается возможность посещения социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних 6 месяцев или наличия антител.

Комплекс противоэпидемических мероприятий: генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков и т. д. сохраняется.

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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