Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Вологодской области

26.03.2022 [Общество]

В выходные дни погода в регионе, как прогнозировалось ранее, резко испортится. Виной тому активный североатлантический циклон, который будет определять погоду на территории Вологодчины. На смену солнечной придет облачная с осадками погода. При прохождении циклонического вихря можно будет наблюдать все виды осадков: снег, мокрый снег с дождем, переходящий в дождь, дождь и снова мокрый снег, переходящий в снег. Из-за перепадов давления и смены воздушной массы в субботу усилится ветер с порывами до 18 м/с. В дневные часы 26 марта сохранятся невысокие, но все же положительные температуры.

В воскресенье регион перейдет в наиболее холодную часть обширного циклона, в регион устремится холодный воздух. Осадки начнут переходить в снег и приобретать кратковременный характер. Поступление холодного воздуха спровоцирует усиление ветра до 23 м/с. В сочетании со снежными зарядами местами не исключена настоящая зимняя метель. Днем значения температуры останутся в пределах до +2 градусов. Аналогичная погода ожидается в ночь на понедельник, однако осадки станут слабее, а ветер начнет стихать. Температура воздуха местами понизится до -13 градусов.

В начале новой недели на территории региона сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками и пониженным температурным фоном.

 

Тэги: погода, метель

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