Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине

За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за месяц военных действий составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. - безвозвратные, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По сообщению ТАСС, в Минобороны подчеркивают, что ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по мостам через реки. Все 127 мостов в районах боевых действий взорваны украинскими националистами для сдерживания наступления российских войск.

Рудской сообщил также, что на стороне националистов воюют 6 595 иностранных наемников и террористов из 62 государств. Более 23 тыс. иностранных граждан из 37 стран выразили готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР, но республики заявили, что будут защищать свою землю сами.