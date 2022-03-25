Вологодский драматический театр попал под санкции.

– Когда мы получили это известие, у нас случилась небольшая паника... Но потом мы решили, что не стоит отчаиваться, что всё когда-нибудь наладится, – говорится на странице театра в социальной сети. – Робин Хоудон отозвал права на исполнение своего драматургического произведения - пьесы «Паника». 25 марта мы сыграем спектакль... не хочется говорить «в последний раз». Мы сделаем перерыв и будем надеяться. А пока... Приглашаем вас на спектакль по пьесе современного английского драматурга Р. Хоудона «Паника» в постановке режиссёра Зураба Нанобашвили.

Действие спектакля «Паника» (18+) разворачивается в лондонском зажиточном доме.

– Хозяйка дома Клэрис страстно желает сделать свой дом ещё красивее. Эта нарядная, аккуратная и весьма поверхностная дамочка умудряется пригласить в гости втайне от мужа сразу двух мужчин: дизайнера помещений и любовника. Но вот незадача — муж не отправляется в деловую поездку как собирался. И остается на выходные дома. А «деловая поездка» на самом деле была всего лишь прикрытием для романтического свидания с его любовницей Дэйзи, близкой подругой жены, которая, в свою очередь, сказала дома, что едет в Лондон по делам. Дэйзи появляется в доме Клэрис, которая не подозревает об адюльтере мужа с её подругой. Невероятные и нелепые ситуации, в которые попадают герои, заставят зрителя от души посмеяться над горе-ловеласами, – рассказывается о спектакле на сайте театра.

В спектакле заняты: Заслуженный артист России Олег Емельянов, лауреаты Государственной премии Вологодской области Николай Акулов и Оксана Киселева, артисты Виктория Смирнова, Мурад Халимбеков и Дмитрий Дядюхин.

Робин Хоудон – английский драматург и писатель, ранее работавший актером и театральным режиссером. Наиболее известен своими сценическими комедиями и романами.