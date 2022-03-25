Вологодский драматический театр попал под санкции

25.03.2022 [Культура]

Вологодский драматический театр попал под санкции.

– Когда мы получили это известие, у нас случилась небольшая паника... Но потом мы решили, что не стоит отчаиваться, что всё когда-нибудь наладится, – говорится на странице театра в социальной сети. – Робин Хоудон отозвал права на исполнение своего драматургического произведения - пьесы «Паника». 25 марта мы сыграем спектакль... не хочется говорить «в последний раз». Мы сделаем перерыв и будем надеяться. А пока... Приглашаем вас на спектакль по пьесе современного английского драматурга Р. Хоудона «Паника» в постановке режиссёра Зураба Нанобашвили.

Действие спектакля «Паника» (18+) разворачивается в лондонском зажиточном доме.

– Хозяйка дома Клэрис страстно желает сделать свой дом ещё красивее. Эта нарядная, аккуратная и весьма поверхностная дамочка умудряется пригласить в гости втайне от мужа сразу двух мужчин: дизайнера помещений и любовника. Но вот незадача — муж не отправляется в деловую поездку как собирался. И остается на выходные дома. А «деловая поездка» на самом деле была всего лишь прикрытием для романтического свидания с его любовницей Дэйзи, близкой подругой жены, которая, в свою очередь, сказала дома, что едет в Лондон по делам. Дэйзи появляется в доме Клэрис, которая не подозревает об адюльтере мужа с её подругой. Невероятные и нелепые ситуации, в которые попадают герои, заставят зрителя от души посмеяться над горе-ловеласами, – рассказывается о спектакле на сайте театра.

В спектакле заняты: Заслуженный артист России Олег Емельянов, лауреаты Государственной премии Вологодской области Николай Акулов и Оксана Киселева, артисты Виктория Смирнова, Мурад Халимбеков и Дмитрий Дядюхин.

Робин Хоудон – английский драматург и писатель, ранее работавший актером и театральным режиссером. Наиболее известен своими сценическими комедиями и романами.

 

Тэги: санкции, Театры, спектакли

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет

Похожие новости

В «Северстали» допустили технический дефолт, не расплатившись по бондам

Лондонский офис Citibank, который выступал в качестве платежного агента, отказался проводить платеж «Северстали» на 12,6 миллиона долларов по еврооблигациям на 800 миллионов

1372
0

В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей

Об этом рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов

2709
0

Власти острова Мэн сняли с учета самолет Алексея Мордашова

Эксперты говорят, что теперь миллиардер сможет зарегистрировать свое судно только в России

1052
0

В России увеличена максимальная стоимость медоборудования, которое можно приобрести на средства Фонда ОМС

Теперь больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 1 млн. рублей за единицу

535
0

Алексей Плотников о спросе на лекарства в Вологде: «не нужно делать из домашней аптечки фармацевтический склад»

В аптеках региона наблюдается ажиотаж

694
0

Nestle предупредила ритейлеров о подорожании своей продукции на 40%

Факторы, которые повлияли на повышение - это рост затрат на логистику, сырье и упаковку, а также ослабление курса рубля и изменение

843
0

В Вологодской области создали кризисные штабы по строительной, дорожной и жилищно-коммунальной отрасли

Там будут обсуждать проблемы, которые несут санкции

447
0

Часть сотрудников АвтоВАЗа отправили на простой из-за нехватки зарубежных компонентов

Дни простоя будут объявлены с 23 по 25 марта

703
0

Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Миллиардер с 28 февраля находится под санкциями ЕС

1722
0

Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на 105 миллионов евро

Арест был наложен на «жилой комплекс недвижимости», расположенный в городе Олбия на Сардинии

1616
0

Рост цен на яйца может составить 40%

В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%

1081
0

Магазины прекратят штрафовать за невыдачу чека из-за нехватки кассовых лент

В скором времени Россия может перейти на электронные чеки

857
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский драматический театр попал под санкции
В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу
Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор
В Вологде больше 100 человек пройдут стажировку в администрации города
Олег Кувшинников: «Высвобождения работников в нашем регионе нет, но мы готовы к любому варианту развития событий»
Полицейские задержали троих подозреваемых в серии дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах
Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2453
0
25.03.2022 [БлогоVO]

Как заработать (пра-)дедовским методом. Часть 3 (последняя)

105
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

682
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика