В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу

В Вологде презентовали туристический проект «Дневник туриста», который поможет путешественникам ориентироваться в городе.

«Дневник» представляет собой буклет, в котором обозначены основные достопримечательности, театры, музеи и сувенирные магазины Вологды. Со временем список будет пополняться: так в ближайшее время в него включат «Центр ремёсел» и музей «Вологодская ссылка». Гость получит дневник, купив билет в один из городских музеев. Это позволит спланировать дальнейший маршрут путешествия.

«Мы очень рады, что внутренний туризм сейчас активно развивается, к нам едут из Архангельской области, Санкт- Петербурга, Москвы, Иркутска, Казани. Вологда ждет и всегда рада гостям, особенно в этом юбилейном для города году», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме «Дневника», гостю выдадут наклейку, которую можно вклеить в буклет, а также авторскую открытку с изображением Вологды. Открытку можно отправить себе или друзьям по почте, а снова приехав с ней в Вологду, получить скидку в некоторых магазинах, сообщает пресс-служба городской администрации.