Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор

В Харовском районе полицейские раскрыли кражу из дома жителя деревни Мятнево.

Потерпевший заявил о пропаже телевизора и оценил ущерб в 6000 рублей. Подозреваемым в краже оказался 36-летний ранее судимый приятель мужчины. Его задержали.

«Задержанный пояснил, что пришел в гости к другу, но того дома не оказалась. Решив не уходить с пустыми руками, он захватил с собой телевизор приятеля, планируя продать и потратить деньги на алкоголь, но не успел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.