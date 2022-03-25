В Вологде больше 100 человек пройдут стажировку в администрации города

25.03.2022 [Общество]

В Вологде больше 100 участников проекта «Мы — вологжане! Команда мэра» получили удостоверения стажёров администрации города.

Проект реализуется в Вологде уже четвёртый год. Его суть заключается в том, чтобы дать школьникам, студентам и работающей молодёжи возможность посмотреть на работу администрации города изнутри и помочь им реализовать свои инициативы улучшения Вологды.

Всех участников уже протестировали на стрессоустойчивость, коммуникабельность и наличие лидерских качеств. По итогам тестов их распределят по департаментам и управлениям администрации, где они будут проходить стажировку.

«В этом сезоне важную роль в проекте играют кураторы стажеров, ими стали 10 финалистов предыдущих сезонов „Команды Мэра“. Они будут закреплены по направлениям работы администрации и ее структурных подразделений. Их задача — помочь участникам адаптироваться к работе в органах власти и оказывать им поддержку в течение всего конкурса, помогать в разработке проектов», — рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными структурами управления информации и общественных связей администрации города Евгений Рыжков.

Итоги нынешнего сезона проекта подведут в мае. Участники, лучше всех сдавшие экзамен и успешно прошедшие стажировку, станут дублёрами мэра Вологды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: конкурс, администрация Вологды
Фото пресс-службы администрации Вологды

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