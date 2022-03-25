Полицейские задержали троих подозреваемых в серии дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах

25.03.2022 [Происшествия]

Полицейские задержали троих вологжан, подозреваемых в совершении дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 32-летний и двое 30-летних задержанных причастны к совершению 18 краж. В большинстве случаев они забирали с участков и огородов изделия из цветного металла, а также электрооинструмент, проводку и кабели из домов.

«В машине подозреваемых полицейские обнаружили множество монтировок, ломов, монтажек и иных приспособлений, которые можно использовать для взлома замков и отжатия дверей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Они рассказали, что сдавали цветной металл в скупку, а технику продавали через знакомых. Общий установленный ущерб от действий злоумышленников составил около 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: дачи, кражи, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет

Похожие новости

В Шекснинском районе бездомный мужчина промышлял кражами с дач

62-летний воришка вскрывал дачные дома, жил в них, а потом забирал имущество

2193
0

Дачникам разъяснили, в каком случае их могут оштрафовать и даже посадить за семена петрушки

В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло

6065
0

Мэр Вологды заявил, что с затоплением дороги в Доронино «ничего не сделать»

Сергей Воропанов сказал, что при высоких уровнях воды ее будет топить в любом случае

3582
0

При пожаре в дачном доме в микрорайоне Лукьяново в Вологде погиб мужчина

Пламя уничтожило постройку

1390
0

В Вологде задержан подозреваемый в серии дачных краж

Ранее судимый мужчина вынес из домов четверых пострадавших инструменты, электроприборы и продукты питания на общую сумму более 20 тысяч рублей

1037
0

21-летнего череповчанина осудили за серию дачных краж в Сокольском районе

Мужчину задержали на одной из дач, где он жил в бане

1716
0

Вологжанин залез в дачные дома бывшей жены и тестя в поисках еды и спиртного, но ничего не нашёл

Инцидент произошел в марте 2020 года

2958
0

106 дополнительных рейсов организуют в Вологде на автобусных маршрутах в дачных направлениях

Речь идет о маршрутах №8, 12, 14, 28, 32, 36, 37, 42

3038
1

В Вологде с 30 апреля начнут торговать рассадой овощей

Есть возможность сделать заказ через интернет и по телефону

4858
1

С 1 мая в автобусах Вологды возобновят действие проездных «Забота»

По словам мэра города, неиспользованные в апреле проездные будут автоматически продлены

6781
1

Двое жителей Кадуя украли из дачного дома инструменты на 29 тысяч рублей

Оба злоумышленника задержаны, часть вещей удалось вернуть

3763
0

Из-за повышения уровня воды в реке Вологде дачи может затопить во второй раз

По данным на 12 часов уровень воды в реке составляет 110,61 метра по балтийской системе, в то время как затопление участков начинается при отметке в 110,7 метра

2192
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор
В Вологде больше 100 человек пройдут стажировку в администрации города
Олег Кувшинников: «Высвобождения работников в нашем регионе нет, но мы готовы к любому варианту развития событий»
Полицейские задержали троих подозреваемых в серии дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах
Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга
Новый электронный сервис для оплаты коммунальных платежей, налоговых задолженностей и штрафов начал работу на Региональном портале госуслуг
Житель Сокольского района отправится в колонию за незаконную рубку леса
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2451
0
25.03.2022 [БлогоVO]

Как заработать (пра-)дедовским методом. Часть 3 (последняя)

81
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

680
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика