Полицейские задержали троих подозреваемых в серии дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах

Полицейские задержали троих вологжан, подозреваемых в совершении дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 32-летний и двое 30-летних задержанных причастны к совершению 18 краж. В большинстве случаев они забирали с участков и огородов изделия из цветного металла, а также электрооинструмент, проводку и кабели из домов.

«В машине подозреваемых полицейские обнаружили множество монтировок, ломов, монтажек и иных приспособлений, которые можно использовать для взлома замков и отжатия дверей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Они рассказали, что сдавали цветной металл в скупку, а технику продавали через знакомых. Общий установленный ущерб от действий злоумышленников составил около 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.