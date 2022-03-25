Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

– Силами спасателей Аварийно-спасательной службы по Вологодской области в Великоустюгском районе проводятся взрывные работы. Еще один этап превентивных мероприятий стартовал в понедельник, – говорит глава района.

Затопоопасные участки в районе Великого Устюга выявлены у деревень Демьяново, Нокшино, у города Красавино и еще в шести местах.