Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга

25.03.2022 [Общество]

Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга. Об этом сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

– Силами спасателей Аварийно-спасательной службы по Вологодской области в Великоустюгском районе проводятся взрывные работы. Еще один этап превентивных мероприятий стартовал в понедельник, – говорит глава района.

Затопоопасные участки в районе Великого Устюга выявлены у деревень Демьяново, Нокшино, у города Красавино и еще в шести местах. 

– После ослабления ранее указанных участков будут ликвидированы и ледовые переправы, которые принято держать до начала ледохода, – говорит Александр Кузьмин.
 

Тэги: ледоход, Двина

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