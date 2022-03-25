Новый электронный сервис для оплаты коммунальных платежей, налоговых задолженностей и штрафов начал работу на Региональном портале госуслуг

25.03.2022 [Общество]

Новый платежный сервис для оплаты коммунальных платежей, налоговых задолженностей и штрафов начал работать на Региональном портале госуслуг.  

– Пока полнофункциональный сервис запущен в пилотном режиме, но уже сейчас все платежи вологжане могут осуществить в один клик. В сервисе реализованы личный кабинет гражданина, интеграция с федеральными системами, история платежей, пакетная оплата платежей, оплата по УИН (уникальному идентификатору начислений), – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

По данным создателей сервиса, теперь пользователю достаточно двух минут, чтобы оплатить все повседневные начисления одним платежом. Далее планируется расширить перечень возможных к оплате начислений, в том числе оплата за детский сад и дополнительное образование детей, а также интеграция с ресурсоснабжающими организациями.

– Начисления оплачиваются с помощью карты любого банка или счета мобильного телефона. Помимо удобного функционала оплаты всех начислений в режиме «одного окна», который позволяет значительно экономить время, внедрена возможность пакетной оплаты и сохранения платежных инструментов, – говорит заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

Проект по внедрению платежного сервиса реализован в рамках соглашения между МТС Банком и Департаментом цифрового развития области.

Слайд с сайта правительства Вологодской области

Тэги: сервис, Интернет

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