Житель Сокольского района отправится в колонию за незаконную рубку леса

В Сокольском районе суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере.

По данным пресс-служба регионального УМВД, незаконную рубку недалеко от деревни Исаково обнаружили в начале 2021 года сотрудники местного лесхоза.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что были спилены деревья породы сосна, береза, ольха и осина общим объемом более 100 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду Вологодской области, составил порядка 900 тысяч рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый — житель города Кадников — признался в содеянном. Он пояснил, что заготовил лес, не имея разрешительных документов. После он продал древесину, а вырученные деньги потратил. Часть леса у него изъяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.