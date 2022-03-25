Житель Сокольского района отправится в колонию за незаконную рубку леса

25.03.2022 [Общество]

В Сокольском районе суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной заготовке древесины в особо крупном размере.

По данным пресс-служба регионального УМВД, незаконную рубку недалеко от деревни Исаково обнаружили в начале 2021 года сотрудники местного лесхоза.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что были спилены деревья породы сосна, береза, ольха и осина общим объемом более 100 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду Вологодской области, составил порядка 900 тысяч рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый — житель города Кадников — признался в содеянном. Он пояснил, что заготовил лес, не имея разрешительных документов. После он продал древесину, а вырученные деньги потратил. Часть леса у него изъяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

Тэги: черные лесорубы, уголовное дело, ущерб, приговор
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI
Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет

Похожие новости

Житель Никольского района пилил деревья, чтобы собирать шишки

Общий ущерб от его действий составил около 50 тысяч рублей

1156
0

В Бабушкинском районе задержали «чёрного лесоруба»

43-летний мужчина незаконно срубил 20 елей. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

1273
0

Вырубивший семь деревьев на дрова житель Бабаевского района пойдет под суд

Мужчина вырубил деревья, чтобы обеспечить себя дровами на зиму

2418
0

В Грязовецком районе лесозаготовитель незаконно срубил деревьев на полмиллиона рублей

Подозреваемый умышленно вышел за пределы своей делянки. Возбуждено уголовное дело.

1911
0

Устюжанин незаконно вырубил лес на 270 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

1107
0

Вологжанин организовал незаконную рубку леса на землях Минобороны в четырех районах области

Ущерб от преступления оценивается в 170 млн рублей

2526
0

В Череповце будут судить чёрных лесорубов, которые занимались заготовкой древесины под видом расчистки полей от кустов

Выручка от продажи указанного леса составила больше 60 млн. рублей

1775
0

В Никольском районе возбуждено дело по факту рубки леса в водоохранной зоне

Всего было вырублено незаконно 35 деревьев различных пород общим объемом около 32 кубометров

973
0

Череповчанина осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 1,9 млн. рублей

Он получил три года лишения свободы условно и должен возместить причинённый вред

1354
0

В Кич-Городецком районе осудили группу «чёрных лесорубов»

Организатор преступного сообщества получил два года колонии строгого режима, а его подельники условные сроки

1494
0

Объем незаконных рубок леса в Вологодской области с 2017 года сократился в шесть раз

В 2020 году "черными лесорубами" вырублено 13,2 тысячи кубометров леса

781
0

Предпринимателя из Кадникова оштрафовали на 6 225 000 рублей за незаконную рубку леса

Ему также назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно

2279
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Харовского района не застал друга дома и украл у него телевизор
В Вологде больше 100 человек пройдут стажировку в администрации города
Олег Кувшинников: «Высвобождения работников в нашем регионе нет, но мы готовы к любому варианту развития событий»
Полицейские задержали троих подозреваемых в серии дачных краж в Грязовецком и Междуреченском районах
Девять затопоопасных участков выявлены на Северной Двине в районе Великого Устюга
Новый электронный сервис для оплаты коммунальных платежей, налоговых задолженностей и штрафов начал работу на Региональном портале госуслуг
Житель Сокольского района отправится в колонию за незаконную рубку леса
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2451
0
25.03.2022 [БлогоVO]

Как заработать (пра-)дедовским методом. Часть 3 (последняя)

80
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

680
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика