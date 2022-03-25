Две медали, «золото» и «серебро» завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера», которые проходили в мурманской «Долине Уюта» с 22 по 24 марта.

Вологодскую область на соревнованиях представляли Юлия Чекалева, Лидия Федосова и Даниил Тарасов.

Вологжанка Юлия Чекалева одержала победу в гонке Свободным стилем на 5 км.

Лидия Федосова с результатом 29:15,7 заняла втрое место в гонке на 5 км «классикой». И стала шестой в гонке на аналогичной дистанции, только уже Свободный стилем.