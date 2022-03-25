«Золото» и «серебро» завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера»

25.03.2022 [Спорт]

Две медали, «золото» и «серебро» завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера», которые проходили в мурманской «Долине Уюта» с 22 по 24 марта.

Вологодскую область на соревнованиях представляли Юлия Чекалева, Лидия Федосова и Даниил Тарасов.

Вологжанка Юлия Чекалева одержала победу в гонке Свободным стилем на 5 км.

Лидия Федосова с результатом 29:15,7 заняла втрое место в гонке на 5 км «классикой». И стала шестой в гонке на аналогичной дистанции, только уже Свободный стилем.

Тэги: лыжные гонки, Победа, Чекалева

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Экс-журналист Первого канала Жанна Агалакова рассказала о том, как работает пропаганда
Депутат Вологодской гордумы Михаил Тихомиров решил раздавать сахар жителям бесплатно
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Похожие новости

Вологодская лыжница взяла бронзу Финала XI спартакиады учащихся России

Соревнования проводятся на лыжном комплексе Раисы Сметаниной в Сыктывкаре

1509
0

Вологжанин Кирилл Мартюков стал серебряным призером всероссийского лыжного марафона

Турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва, прошел во Владимирской области

891
0

Юлия Чекалева и Степан Малиновский стали победителями лыжного марафона «Русский Север»

Соревнования прошли в минувшие выходные в «Школе путешественников Фёдора Конюхова» в Тотьме

1157
0

Максим Черезов и Юлия Чекалева стали победителями Тарногского марафона

Такие именитые спортсмены впервые приехали на старт в Тарногу

926
0

Череповецкий спортсмен стал бронзовым призёром Чемпионата России по спортивному ориентированию

Степан Малиновский взял третье место в дисциплине «лыжная гонка — комбинация»

924
0

Олимпийское серебро помогло Денису Спицову получить досрочно звание капитана

Приказ о присвоении звания подписан главнокомандующим войсками Нацгвардии Виктором Золотовым

1304
0

Вологжанка Светлана Заборская победила в Чемпионате Северо-Запада по лыжным гонкам

Соревнования проходят в республике Коми, на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной

924
0

600 человек зарегистрировались на лыжный марафон в урочище Кирики-Улита

Спортивное мероприятие пройдет в воскресенье, 23 января

1119
0

Денис Спицов вошел в окончательный состав сборной России на Олимпийские игры - 2022

Состав сборной утвержден сегодня президиумом Федерации лыжных гонок России

1532
0

Юлия Чекалева и Максим Черезов победили в ночной лыжной гонке под Вологдой

Соревнования прошли накануне вечером в Кириках Улитах

4117
0

Денис Спицов занял второе место в масс-старте на лыжной многодневке «Тур де Ски»

В общем зачете на «Тур де Ски» Денис занял четвертое место

2105
0

Вологодская лыжница Алина Пеклецова преодолела сито квалификации на Европейский олимпийский фестиваль

Всероссийские юношеские соревнования, по результатам которых будет сформирована Сборная России, проходят в Сыктывкаре.

1742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Воспитанники хоккейной школы «Северсталь стали победителями Первенства СЗФО
«Золото» и «серебро» завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Праздник Севера»
Череповчанин грозился убить покупателя в магазине
Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта
Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку
Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение
Онлайн-голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2425
0
24.03.2022 [БлогоVO]

Музейные реставраторы приступили к основному этапу работ по реконструкции механизма шатровой мельницы из Старого села Вологодского района

345
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

655
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика