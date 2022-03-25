Череповчанин грозился убить покупателя в магазине

В Череповце задержан 51-летний местный житель, который угрожал убить покупателя в магазине.

Сообщение о происшествии поступило на пульт управления Росгвардии накануне около 14.30.

«В одном из магазинов на Советском проспекте неизвестный гражданин угрожал ножом покупателю. Незамедлительно к месту происшествия прибыл ближайший наряд группы задержания. Росгвардейцы задержали нарушителя и выяснили, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый зал и поссорился с одним из посетителей. В ходе ссоры он достал из-за пазухи нож и стал угрожать ему расправой и убийством. Мужчина не растерялся и отобрал нож у агрессивного оппонента», — рассказали в управлении Росгвардии.