Череповчанин грозился убить покупателя в магазине

25.03.2022 [Происшествия]

В Череповце задержан 51-летний местный житель, который угрожал убить покупателя в магазине.

Сообщение о происшествии поступило на пульт управления Росгвардии накануне около 14.30.

«В одном из магазинов на Советском проспекте неизвестный гражданин угрожал ножом покупателю. Незамедлительно к месту происшествия прибыл ближайший наряд группы задержания. Росгвардейцы задержали нарушителя и выяснили, что гражданин в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый зал и поссорился с одним из посетителей. В ходе ссоры он достал из-за пазухи нож и стал угрожать ему расправой и убийством. Мужчина не растерялся и отобрал нож у агрессивного оппонента», — рассказали в управлении Росгвардии.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

 

 

Тэги: напал с ножом, уголовное дело

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