Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку

24.03.2022 [Происшествия]

В Харовском районе полицейские раскрыли дачную кражу.

Потерпевший рассказал, что кто-то украл из его домика в деревне Горка эхолот, фонарик и музыкальную колонку. Он оценил ущерб в 9,5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 20-летний житель села Кумзеро. Его задержали.

«В беседе с оперативниками задержанный признался в содеянном, пояснив, что проник в дом через проем на веранде, повредив запорное устройство на двери, металлическим ломом, обнаруженным там же. Похищенное планировал оставить себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. Всё похищенное изъяли и вернут владельцу.

Тэги: дачные воры, кража
Фото пресс-службы областного УМВД

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