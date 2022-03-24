Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку

В Харовском районе полицейские раскрыли дачную кражу.

Потерпевший рассказал, что кто-то украл из его домика в деревне Горка эхолот, фонарик и музыкальную колонку. Он оценил ущерб в 9,5 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 20-летний житель села Кумзеро. Его задержали.

«В беседе с оперативниками задержанный признался в содеянном, пояснив, что проник в дом через проем на веранде, повредив запорное устройство на двери, металлическим ломом, обнаруженным там же. Похищенное планировал оставить себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом. Всё похищенное изъяли и вернут владельцу.