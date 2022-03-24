Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение

В Вологде выделены средства на оснащение строящейся школы на улице Возрождения.

113 млн рублей на данный момент направлено на закупку оборудования для будущего образовательного учреждения. Напомним, школа строится по нацпроекту «Образование».

Часть средств уже была заложена в бюджете 2022 года, а сегодня на сессии депутаты поддержали инициативу городской Администрации о выделении дополнительных 35 млн рублей, которые будут направлены на софинансирование строительства, а также на оснащение учебного заведения.

«Мы выполняем поручение Президента РФ Владимира Путина по поэтапному сокращению количества детей, которые учатся во вторую смену. Эта проблема стоит остро, в Вологде около трети учеников занимаются во второй половине дня. Школа на ул. Возрождения на 1000 мест — один из этапов решения этой проблемы. Непосредственно на строительство направлены федеральные и областные средства и небольшое городское софинансирование, а вот оснащение учебного заведения — это задача города при поддержке области. Сегодня коллеги-депутаты поддержали инициативу о выделении дополнительных средств на эти цели. Теперь мы можем проводить конкурсные процедуры по выбору поставщика мебели, компьютерного и лабораторного оборудования. Открыть учебное заведение, которое станет филиалом школы № 26, планируем в этом году» — отметил Мэр города Сергей Воропанов.

Сегодняшние поправки в бюджет Вологды на 2022 год коснулись и школы на улице Сергея Преминина, строительство которой начнется в ближайшее время на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

«В числе рассмотренных сегодня изменений в бюджет дополнительные расходы на капитальные вложения. Кроме средств по школе на Возрождения, дополнительно будут направлены по 22,5 млн рублей в 2022 и 2023 годах на строительство школы на улице Преминина. Это софинансирование проекта за счет средств городского бюджета», — пояснил заместитель Председателя Вологодской городской Думы, председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Громов.

Еще полтора миллиона рублей будут направлены на разработку проекта замены газопровода к мемориалу «Вечный огонь» на площади Революции. Ранее прошло обследование газопровода и были найдены дефекты.