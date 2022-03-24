Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проверяет обоснованность роста цен на бумагу, сообщает «Российская газета».
«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после увеличения числа жалоб от потребителей. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.
Ранее NewsVO сообщал, что мэр Вологды Сергей Воропанов обратился в ФАС из-за ситуации с сахаром.