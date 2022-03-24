Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу

24.03.2022 [Общество]

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проверяет обоснованность роста цен на бумагу, сообщает «Российская газета».

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после увеличения числа жалоб от потребителей. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.

Ранее NewsVO сообщал, что мэр Вологды Сергей Воропанов обратился в ФАС из-за ситуации с сахаром.

Читайте также:

Тэги: бумага, проверки, ФАС

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Похожие новости

Сухонский картонно-бумажный комбинат в Соколе увеличит производство в два раза

На предприятии запустили новую бумагоделательную машину

1124
1

4 млрд рублей выделят на модернизацию Сухонского картонно-бумажного комбината

Модернизация позволит удвоить выпуск продукции, а также освоить ее новые виды, увеличить количество рабочих мест

4197
0

В школах Череповца возобновили сбор макулатуры

С предложением провести сбор макулатуры в управление образования обратилась индивидуальный предприниматель, работающая с вторсырьем

1600
0

Судьям вологодского горсуда не хватает бумаги

На прошлой неделе там слушалось дело о точечной застройке на Пречистенской набережной. Ответ судьи на просьбу од­ной из сторон предоставить копии материалов  дела: «Нам выдали одну пачку бумаги на месяц. В месяц мы рассматриваем по сто с лишним дел. У нас даже на решения не хватает бума­ги»

2312
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта
Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку
Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение
Онлайн-голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде
Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар
Общегородской субботник пройдет в Вологде 23 апреля
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2362
0
23.03.2022 [БлогоVO]

Сметана почти за сотню перевалила, и я так понимаю это только начало

847
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

586
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика