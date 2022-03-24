Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу

На прошлой неделе там слушалось дело о точечной застройке на Пречистенской набережной. Ответ судьи на просьбу од­ной из сторон предоставить копии материалов дела: «Нам выдали одну пачку бумаги на месяц. В месяц мы рассматриваем по сто с лишним дел. У нас даже на решения не хватает бума­ги»