ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар

Воронежское УФАС выявило в действиях двух крупных ритейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов Воронежское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО «Агроторг» («Пятерочка») и АО «Тандер» («Магнит»).

«В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах „Пятерочка“ и „Магнит“ Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже. Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос»

Согласно Закону о защите конкуренции соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены. С учетом выявленных фактов Воронежское УФАС возбудило в отношении компаний антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее мэр города Вологды Сергей Воропанов также обратился в федеральную антимонопольную службу из-за ситуации с сахаром.