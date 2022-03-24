Общегородской субботник пройдет в Вологде 23 апреля

24.03.2022 [Общество]

Общегородской субботник пройдет в Вологде 23 апреля. В нем примут участие предприятия, организации, учебные заведения, активисты ТОС и все желающие жители города Вологды. 

Как сообщает пресс-служба администрации города Вологды, с 23 апреля по 23 июня в областной столице пройдет традиционная акция по благоустройству города, главная задача которой - подготовить областную столицу к летнему периоду. 

– Уборку города к летнему сезону в первую очередь ведут, конечно, коммунальные службы. Но каждый год на территории, не входящие в контракты по содержанию, выходят и жители города Вологды, за что им огромная благодарность. Уборка требуется на берегах рек Вологда, Золотуха и Шограш, в парке Мира, в парке 50-летия Октября. Необходимо приводить порядок участки рядом с предприятиями, так называемые неразграниченные территории в микрорайонах и так далее. Как обычно, участников субботника на общегородских территориях обеспечит инвентарём Департамент городского хозяйства, на дворовых – управляющие компании»,- сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подать заявку на участие в весенней генеральной уборке города можно по телефону Службы городского хозяйства (8172) 72-23-05.

Помимо этого, частью общегородского субботника станет уже традиционный для Вологды экологический квест «Чистые игры». Он пройдет 23 апреля с 10:00 на 10 площадках в разных районах города. 

В рамках этого квеста, команды соревнуются, набирая очки за собранный мусор. Особое внимание уделяется сортировке отходов, которые затем сдаются на переработку. 

Также сообщается, что подрядчик, который занимается содержанием дорог, готовится к весенней уборке города. 

– В ближайшее время начнется очистка прилотковых зон, где скапливаются пыль, грязь и остатки реагентов. Также идет постепенное переоборудование комбинированных дорожных машин, которые с апреля начнут обрабатывать дороги солевым раствором для борьбы с гололедом, а при наступлении устойчивых положительных температур – увлажнять водой для борьбы с пылью. Также в апреле начнутся традиционные весенние виды работ – мойка и покраска леерных ограждений, остановочных комплексов и так далее, – сообщается в пресс-релизе.
 

Тэги: субботник, благоустройство

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