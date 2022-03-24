Дети из всех малообеспеченных семей Вологды смогут получать продукцию молочной кухни

24.03.2022 [Общество]

Дети из всех малообеспеченных семей Вологды, которые не посещают детский сад, смогут получать продукты молочной кухни. 

Вопрос о расширении меры поддержки рассмотрели депутаты Вологодской городской Думы на сессии 24 марта и поддержали проект решения единогласно. 

Ранее на льготу могли претендовать дети из малообеспеченных семей в возрасте от 8 месяцев до двух с половиной лет из категории многодетных семей, дети, которые воспитываются в неполных семьях и дети-инвалиды.

«Из решения исключены эти обстоятельства. Таким образом, продукцию смогут получать все дети из малообеспеченных семей, не посещающие детские сады. Неважно, многодетные, неполные семьи или нет», — пояснила председатель постоянного комитета по социальной политике Надежда Мочалова.

«Поручение проработать этот вопрос дал коллегам в ходе публичного отчета, прошедшего в феврале и очень рад, что депутаты наше предложение поддержали. Считаем, что было крайне важно, особенно в текущей ситуации, обеспечить полезными и бесплатными продуктами молочной кухни всех малышей из малообеспеченных семей.  Ведь это дополнительный вклад в их здоровье! Дополнительного финансирования на эти цели не требуется, поскольку молочная кухня, которая входит в Центр социального питания, в рамках уже имеющихся средств может обеспечить продукцией не менее 650 человек.  Напомню, в 2021 году продукцию молочной кухни бесплатно получали 535 детей», — отметил Мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

Чтобы бесплатно получать продукцию или продлить свой талон, нужно отправить документы в Управление образования Вологды: uo@vologda-city.ru. Сейчас в Вологде работают пять пунктов выдачи бесплатной продукции молочной кухни по адресам: Псковская, 7, Конева, 17, Ленина, 1, Пугачёва, 30, Тепличный мкр-н, 1.

Тэги: молочная кухня, депутаты, Воропанов

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