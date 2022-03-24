Пенсионеры Вологодской области могут бесплатно обучиться ментальной арифметике

24.03.2022 [Общество]

Пенсионеры Вологодской области могут бесплатно обучиться ментальной арифметике. 

– Проект «Зарядка для мозга 50+ онлайн» набирает учеников на новый поток, – сообщает информационный центр «Добрая Вологда».

Новичков обучат ментальной арифметике на первом уровне, а тем, кто уже знаком с методикой, предлагается перейти на второй, более сложный уровень.

К проекту могут подключиться пенсионеры из любой точки Вологодской области. Благодаря ментальной арифметике они будут тренировать гибкость и ясность ума, общаться онлайн и осваивать новые горизонты. 

Занятия пройдут в свободном графике: сначала ученики смотрят запись урока, а затем созваниваются с преподавателем в Zoom, чтобы задать уточняющие вопросы.

– Мы хотим, чтобы участники видели свои возможности, научились ставить перед собой цели и прописывать шаги для их достижения, – говорит Наталия Сомова, руководитель проекта. – В любом процессе важно выйти на свои смыслы, понять «зачем» и тогда будет ясно «как». Наша главная цель – вернуть искру познавательного интереса в жизнь участников проекта.

Организаторы сообщают, что в январе этого года 120 пенсионеров уже завершили обучение на первом уровне курса «Ментальная арифметика». Ученики-пенсионеры отмечают, что стали более внимательны и собраны, научились быстро концентрироваться, у них улучшилась мелкая моторика.

Записаться на занятия можно по телефону: 8-900-501-47-57 (Ольга).

Проект «Зарядка для мозга на 50 с плюсом онлайн» реализует благотворительная организация «Дары осени» https://vk.com/public185629265 при поддержке Фонда президентских грантов.

Тэги: пенсионеры, обучение, дистанционное обучение

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