Городская Дума отчиталась о своей деятельности за 2021 год

Глава Вологды Юрий Сапожников представил отчет о работе в 2021 году на сегодняшней сессии городской Думы.

Всего Дума в прошлом году провела очередных сессий и 6 внеочередных. Из них лишь 6 прошли в очном режиме. Комитеты также проходили в онлайн-режиме.

«Мы приняли 253 решения. Годом ранее — 236. Не поступило ни одного протеста или представления Прокуратуры, что говорит о качестве нормативной базы. От городской Думы была внесена 71 инициатива. Перечислю наиболее весомые: это установление льготной ипотеки для молодых медиков, впервые поступивших на работу в лечебные учреждения Вологды, а затем и установление компенсации аренды жилья. Мы продлили выплаты компенсаций для доноров за сдачу крови, тем самым обеспечив 11 000 донаций крови и ее компонентов. Возложили полномочия по приспособлению жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, и запланировали сумму — 320 000 рублей — на проектные работы по адресам: Воркутинская, 22 и Чернышевского, 121. Финансовую поддержку получили такие проекты, как строительство улицы Поэта Романова, создание скейт-парка на берегу реки Золотухи и многие другие проекты», — пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Он пояснил, что при сравнении расходов за последние 5 лет, наблюдает положительная тенденция.

«Мы сравнили расходы 2017 года — 6 млрд рублей и 2021 года — 14 млрд рублей. Впервые мы завершили бюджет с весомым и значимым профицитом — 276 млн рублей», — добавил Юрий Сапожников.

В прошлом году депутаты Думы приняли 711 человек на приемах, рассмотрели 1662 обращения, контролировали строительство и ремонт дорог, тротуаров, ФОКОТов, спортивных и детских площадок, детских садов и школ и объектов, создаваемых по проекту «Народный бюджет ТОС».