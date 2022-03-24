Городская Дума отчиталась о своей деятельности за 2021 год

24.03.2022 [Политика]

Глава Вологды Юрий Сапожников представил отчет о работе в 2021 году на сегодняшней сессии городской Думы.  

 

Всего Дума в прошлом году провела очередных сессий и 6 внеочередных. Из них лишь 6 прошли в очном режиме. Комитеты также проходили в онлайн-режиме.

«Мы приняли 253 решения. Годом ранее — 236. Не поступило ни одного протеста или представления Прокуратуры, что говорит о качестве нормативной базы. От городской Думы была внесена 71 инициатива. Перечислю наиболее весомые: это установление льготной ипотеки для молодых медиков, впервые поступивших на работу в лечебные учреждения Вологды, а затем и установление компенсации аренды жилья. Мы продлили выплаты компенсаций для доноров за сдачу крови, тем самым обеспечив 11 000 донаций крови и ее компонентов. Возложили полномочия по приспособлению жилых помещений и мест общего пользования в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, и запланировали сумму — 320 000 рублей — на проектные работы по адресам: Воркутинская, 22 и Чернышевского, 121. Финансовую поддержку получили такие проекты, как строительство улицы Поэта Романова, создание скейт-парка на берегу реки Золотухи и многие другие проекты», — пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Он пояснил, что при сравнении расходов за последние 5 лет, наблюдает положительная тенденция. 

«Мы сравнили расходы 2017 года — 6 млрд рублей и 2021 года — 14 млрд рублей. Впервые мы завершили бюджет с весомым и значимым профицитом — 276 млн рублей», — добавил Юрий Сапожников.

В прошлом году депутаты Думы приняли 711 человек на приемах, рассмотрели 1662 обращения, контролировали строительство и ремонт дорог, тротуаров, ФОКОТов, спортивных и детских площадок, детских садов и школ и объектов, создаваемых по проекту «Народный бюджет ТОС».

 

Тэги: Вологодская городская дума, депутаты

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности
Алексей Мордашов передал жене 30% акций TUI

Похожие новости

У председателя вологодской городской Думы появился еще один заместитель

Им стал председатель постоянного комитета по экономической политике и муниципальной собственности Константин Шепель

1891
0

Депутаты вологодской Гордумы приняли бюджет города на 2022-2024 годы

Главный финансовый документ областной столицы поддержан единогласно представителями разных депутатских объединений

1966
0

Работы по укладке газопровода в микрорайоне Прилуки в Вологде выполнены на две трети

За два месяца рабочие проложили почти 2,3 км газопровода

2876
0

В Вологде ввели компенсацию за найм жилья молодым медикам

Законопроект принят депутатами Гордумы 

1410
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Экскурсия по бульвару Пирогова пройдет в Вологде 26 марта
Житель Харовского района украл с чужой дачи эхолот, фонарик и музыкальную колонку
Строящейся школе на улице Возрождения в Вологде выделили деньги на оснащение
Онлайн-голосование за любимого театрального артиста проходит в Вологде
Антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на бумагу
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар
Общегородской субботник пройдет в Вологде 23 апреля
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2362
0
23.03.2022 [БлогоVO]

Сметана почти за сотню перевалила, и я так понимаю это только начало

847
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

586
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика