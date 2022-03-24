В Череповце с 1 апреля появятся площадки для раздельного сбора мусора

С 1 апреля в Череповце запустят проект по раздельному сбору мусора. Уже сейчас идет установка специальных контейнеров для этих целей. В

Синие баки появятся на 75 площадках города. В эксперименте участвуют жители Зашекснинского района и Заречья.

«Ожидаемый эффект — снижение объема отходов на полигонах. Так как раздельные фракции будут более чистыми, их будет проще передавать переработчикам. Надеемся на сознательность жителей, которые будут активно участвовать в данном проекте: разделять отходы и приносить их в нужные контейнеры», — рассказала консультант комитета охраны окружающей среды мэрии Череповца Александра Ахметина журналистам 35ТВ

Всего в рамках нацпроекта «Экология» Череповец получил 160 контейнеров для перерабатываемых отходов. В программу вошли 14 управляющих компаний и 10 ТСЖ. Однако, еще около 60 баков не распределены. Поэтому организации, которые хотят поучаствовать в пилотном проекте могут обратиться в Департамент ЖКХ мэрии города Череповца.

Региональный оператор «Чистый след» уверил жителей, что мусор из синих контейнеров будет забирать отдельная машина и все собранные отходы будут направляться на сортировку. Поэтому вторсырье должно быть незагрязненным: пластиковые бутылки и флаконы — вымытыми, если это бумага или картон — сухими.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде 143 контейнера для мусора, подлежащего вторичной переработке, будет установлено до 1 апреля у учреждений культуры и образования, в том числе школ и детских садов.