В Череповце прохожий нашёл в кустах тело мужчины

24.03.2022 [Происшествия]

В Череповце прохожий нашёл в кустах между рекой Ягорба и жилым массивом на проспекте Победы труп мужчины.

Инцидент произошёл 23 марта 2022 года. Выехавшие на место следователи не нашли на теле видимых следов насилия. Погибшим оказался 44-летний бездомный.

По факту смерти человека проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки буде принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: труп, проверка, следователи

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