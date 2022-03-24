В Череповце прохожий нашёл в кустах тело мужчины

В Череповце прохожий нашёл в кустах между рекой Ягорба и жилым массивом на проспекте Победы труп мужчины.

Инцидент произошёл 23 марта 2022 года. Выехавшие на место следователи не нашли на теле видимых следов насилия. Погибшим оказался 44-летний бездомный.

По факту смерти человека проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства, опрашиваются очевидцы. Для выяснения причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки буде принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.