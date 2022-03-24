Арбитражный суд Вологодской области взыскал с венгерской компании в пользу банка «Северный кредит» 288 тысяч евро

Арбитражный суд Вологодской области взыскал с венгерской компании в пользу банка «Северный кредит» 288 093,77 евро.



Вологодский коммерческий банк «Северный Кредит» в январе 2017 года заключил с коммерческим и инвестиционным ООО «ПРОИНВЕСТ» (Венгрия, Будапешт) договор на покупку иностранной валюты на сумму 1 464 410,14 евро. Продажа и покупка осуществлялась частями, размер которых, а также сроки и порядок оплаты согласовывались отдельными соглашениями к договору.

В результате ненадлежащего исполнения обязательств по передаче валюты венгерская компания задолжала «Северному кредиту» 287 285 евро 14 евроцентов.

«За взысканием задолженности и начисленных на неё процентов в размере 808 евро 63 евроцентов банк обратился в Арбитражный суд Вологодской области, который стороны согласовали в договоре в качестве суда для разрешения споров Решением суда от 30 декабря 2021 года заявленные требования удовлетворены. Суд установил, что банк в течение января-июня 2017 года перечислил венгерской компании денежные средства в сумме, определённой договором. В свою очередь продавец в период с декабря 2017 года по июнь 2020 года передал валюту, но не в полном размере. Неисполненный остаток соответствует сумме иска. Факт наличия задолженности подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.



Суд взыскал сумму долга, указав, что её рублевый эквивалент подлежит исчислению по курсу Банка России на дату фактического исполнения обязательства. Однако, венгерская фирма решила обжаловать решение в апелляционном порядке, в связи с тем, что Столичным судом города Будапешта в отношении общества начата процедура ликвидации по законодательству Венгерской Республики.



Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, не установив нарушений норм процессуального права, постановлением от 22 марта 2022 года оставил в силе решение арбитражного суда.