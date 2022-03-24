Президент России поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями правительства увеличить предельный размер льготной ипотеки на квартиры в новостройках.

Ставка по льготной ипотеке должна вырасти с 7% до 12% на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

Правительство предложило внести изменения в программу и увеличить предельный размер льготной ипотеки для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей и предложило повысить ставку до 12%.

Ставки по специальным ипотечным программам, а именно по программе семейной ипотеки — 6%, по сельской ипотеке — 3%, по дальневосточной ипотеке — 2%» останутся неизменными.

Президент призвал кабмин добиться того, чтобы «на жилищный рынок выходили новые объекты, а граждане, российские семьи имели реальную возможность приобрести жилье, в том числе с помощью ипотеки».