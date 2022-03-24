В Вологде снова заработали мобильные приемные администрации города

24.03.2022 [Общество]

В Вологде, после долгого перерыва из-за ограничительных мер, снова заработали мобильные приемные.

Так, 22 марта, в школу №37 на встречу пришли более 60 человек, активистов ТОС «Конева» и жителей 5-го микрорайона, чтобы обсудить актуальные вопросы развития территории. На вопросы вологжан ответили Мэр Вологды Сергей Воропанов, руководители подразделений городской Администрации, депутаты.

«Коронавирусная инфекция внесла коррективы в нашу привычную жизнь. Мобильные приемные мы в последний раз проводили более двух лет назад, например, с активистами ТОС «Конева» встречались в 2019 году. Со снятием ряда ограничений эти встречи возобновились. Они необходимы, ведь местные жители лучше всех знают проблемы в своем микрорайоне. А городские власти вместе с вологжанами готовы обсуждать варианты решения этих вопросов. Предыдущий опыт работы мобильных приемных был эффективным, поэтому будем такую практику продолжать. Периодичность встреч определим в ближайшее время», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для жителей 5-го микрорайона самым наболевшим вопросом оказалось благоустройство тротуаров. В прошлом году на областные средства отремонтировано более 60 участков пешеходных зон в разных частях города. В 5-ом микрорайоне обновили восемь тротуаров, в том числе два подхода к школе № 37. Руководитель волонтерского центра ТОС «Конева», предприниматель Дмитрий Швецов выразил общее пожелание жителей - продолжить программу.

«Мэром Вологды было дано поручение вместе со старшими по домам обойти микрорайон, составить перечень тротуаров, которые требуется отремонтировать в этом году во время строительного сезона. Информацию до 10 апреля необходимо передать в Администрацию города, что и будет сделано. Ответственным по контролю за ремонтом тротуаров буду я», - говорит руководитель волонтерского центра ТОС «Конева», представитель завода железобетонных изделий Дмитрий Швецов.

Также жители задавали вопросы по ремонту дорог микрорайона, в частности, улиц Дзержинского и Воркутинской. Благоустройство улицы Дзержинского на участке от Беляева до Технического переулка запланировано на этот год. Улицу Воркутинскую планируется включить в программу ремонтов после завершения строительства улицы Поэта Романова.

 

Тэги: мобильные приемные

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