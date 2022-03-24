В Вологодскую область вернутся вытрезвители

24.03.2022 [Общество]

На восьмой сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты приняли закон, регулирующий вопросы оказания помощи нетрезвым либо находящимся в состоянии наркотического опьянения гражданам. По сути, в регион вернут вытрезвители.

Специальные учреждения появятся в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Там будут находится нетрезвые вологжане. Законопроектом также определены полномочия властей, требования к организационной структуре и другие технические вопросы.

В России уже существовала система вытрезвителей, но она была прекращена в 2011 году. Это привело к росту преступлений, совершенных пьяными людьми. Кроме того, нетрезвые люди зачастую сами становятся жертвами преступников.

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