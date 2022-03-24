В Вологодской области на поддержку овощеводства направят 47 млн рублей

В Вологодской области на поддержку предприятий. которые занимаются овощеводством, направят почти 47 млн рублей.

Меру поддержки анонсировали в Правительстве области. Там пояснили, что мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой набор» и овощи закрытого грунта с применением технологии досвечивания, проще говоря, тепличное овощеводство.

«Сегодня наша главная задача — это обеспечение продовольственной безопасности и замещение импортных поставок. Средства областного бюджета будут направлены производителями овощей открытого грунта на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов, запчастей. Производители овощей закрытого грунта смогут возместить затраты на производство за прошлый год», — рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

В текущий полевой сезон хозяйства рассчитывают получить 8,5 тысяч тонн овощей, которые пользуются наибольшей популярностью у вологжан — это капуста, свекла, морковь. Расчетная площадь — 290 га. Основные участники рынка — СХПК «Племзавод Майский», СХПК «Комбинат Тепличный», «СПК «Племзавод Пригородный», ООО «Череповецкий фермер».

Тепличным овощеводством на площади 19,6 га занимаются в регионе СХПК Комбинат «Тепличный», Череповецкий комплекс «Новый» и ООО ТК «Тоншаловский». В прошлом году на предприятиях собрано 9,9 тысяч тонн овощей. В текущем году планируется увеличить объемы производства до 10,5 тысяч тонн.