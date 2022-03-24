В Вологодской области на поддержку овощеводства направят 47 млн рублей

24.03.2022 [Экономика]

В Вологодской области на поддержку предприятий. которые занимаются овощеводством, направят почти 47 млн рублей. 

Меру поддержки анонсировали в Правительстве области. Там пояснили, что мера адресована сельхозпроизводителям, которые выращивают овощи открытого грунта, известные как «борщевой набор» и овощи закрытого грунта с применением технологии досвечивания, проще говоря, тепличное овощеводство. 

«Сегодня наша главная задача — это обеспечение продовольственной безопасности и замещение импортных поставок. Средства областного бюджета будут направлены производителями овощей открытого грунта на приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов, запчастей. Производители овощей закрытого грунта смогут возместить затраты на производство за прошлый год», — рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

В текущий полевой сезон хозяйства рассчитывают получить 8,5 тысяч тонн овощей, которые пользуются наибольшей популярностью у вологжан — это капуста, свекла, морковь. Расчетная площадь — 290 га. Основные участники рынка — СХПК «Племзавод Майский», СХПК «Комбинат Тепличный», «СПК «Племзавод Пригородный», ООО «Череповецкий фермер». 

Тепличным овощеводством на площади 19,6 га занимаются в регионе СХПК Комбинат «Тепличный», Череповецкий комплекс «Новый» и ООО ТК «Тоншаловский». В прошлом году на предприятиях собрано 9,9 тысяч тонн овощей. В текущем году планируется увеличить объемы производства до 10,5 тысяч тонн.

Тэги: антикризисные меры, борщевой набор

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности

Похожие новости

Виталий Тушинов: в Вологодской области остановлены лишь единицы инвестиционных проектов

Есть несколько вариантов решения проблем, которые возникли в сфере инвестиционных проектов

759
0

В Вологодской области создали кризисные штабы по строительной, дорожной и жилищно-коммунальной отрасли

Там будут обсуждать проблемы, которые несут санкции

404
0

Правительство РФ выделило 206 миллионов рублей Вологодской области на поддержку рынка труда

Деньги пойдут на создание рабочих мест

604
0

Путин: «социальные выплаты необходимо увеличить, бизнесу дать свободу»

Президент России анонсировал меры, которые будут приняты для преодоления «непростой ситуации» в стране

898
0

Мэр города Вологды обратился в ФАС из-за ситуации с сахаром

«Сахара нет почти нигде, а если где-то он и есть, то очень быстро заканчивается», — говорит Сергей Воропанов

2204
0

В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт

О сокращении работников в лесозаготовительной отрасли региона пока информации не поступало

3128
0

Торговым сетям предложили ограничивать продажи товаров в одни руки

Так можно минимизировать риски, связанные с приобретением товаров перекупщиками

1035
0

Вологжанам предлагают следить за изменением цен на продукты на сайте правительства области

"Именно данный источник должен стать достоверным источником для СМИ, для населения в рамках формирования своего мнения о работе и правительства, и о ценовой ситуации на данных рынках", - пояснила начальник департамента стратегического планирования Светлана Пономарева.

1804
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце с 1 апреля появятся площадки для раздельного сбора мусора
В Череповце прохожий нашёл в кустах тело мужчины
Арбитражный суд Вологодской области взыскал с венгерской компании в пользу банка «Северный кредит» 288 тысяч евро
В Вологде восемь человек эвакуировались из-за загоревшегося электрощитка в доме на улице Мира
Президент России поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%
В Вологде снова заработали мобильные приемные администрации города
В Вологодскую область вернутся вытрезвители
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2304
0
23.03.2022 [БлогоVO]

Сметана почти за сотню перевалила, и я так понимаю это только начало

634
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

554
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика