В департаменте финансов Вологодской области объяснили, какие налоговые послабления ждут бизнес

Во втором чтении Государственной Думой принят проект федерального закона, содержащий пакет налоговых послаблений для бизнеса. Департамент финансов объяснил, какие послабления ждут бизнес в ближайшее время.

В департаменте финансов Вологодской области пояснили, что в 2022–2023 годах организации вправе рассчитывать пени в ранее действовавшем порядке — исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Указанная мера распространяется на правоотношения, возникшие с 9 марта 2022 года.

Для расчета налога на имущество организаций в 2023 году размер кадастровой стоимости сохранится на уровне 2022 года. Таким образом, кадастровая стоимость фактически зафиксируется.

Для IT-организаций на 2022–2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.

«Организациям, уплачивающим в 2022 году ежемесячные авансовые платежи, предоставляется право перейти до окончания года на уплату авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сделать это можно, начиная с отчетного периода — 3 месяца, 4 месяца и т. д.», — поясняют в департаменте.

Кроме этого освобождаются от НДФЛ проценты по вкладам в банках, полученные гражданами в 2021–2022 годах. Фактически обязанность платить налог с процентов по вкладам возникнет с доходов, полученных в 2023 году.

Для услуг гостиниц и иных средств размещения временного проживания до 30 июня 2027 года устанавливается нулевая ставка НДС.

«Также нулевая ставка НДС устанавливается на 20 последовательных кварталов для услуг аренды или предоставления на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года».

Изменения коснутся также налога на транспорт — отменяются повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для расчета налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн. рублей.

Со стороны Федеральной налоговой службы реализуются следующие меры поддержки налогоплательщиков:

— до 1 июня 2022 года налоговые органы не будут блокировать операции по счетам в банках при взыскании денежных средств с налогоплательщиков — должников, понесших ущерб из-за финансово-экономических санкций;

— приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства, за исключением валютных ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации;

— приостановлено с 9 марта 2022 года инициирование налоговыми органами процедуры банкротства должников.

Приоритет в работе налоговых органов — содействие реструктуризации задолженности, применение механизмов рассрочек и мировых соглашений.

«Субъекты бизнеса не будут оштрафованы за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековой ленты не имеется по не зависящим обстоятельствам (временное отсутствие субъекта бизнеса на рынке). Допускается отсутствие бумажного чека при выдаче с согласия покупателя электронного чека через сервис „Мои чеки онлайн“ и при указании в чеках номера телефона покупателя или адреса электронной почты».

Правительству России предоставлены дополнительные полномочия в налоговой сфере. Теперь Правительство РФ праве продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; переносить сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; вводить основания и условия освобождения от штрафов за опоздание с уплатой налогов или со сдачей отчетности; приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки; устанавливать дополнительные основания для отсрочки/рассрочки по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.