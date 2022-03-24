В департаменте финансов Вологодской области объяснили, какие налоговые послабления ждут бизнес

24.03.2022 [Общество]

Во втором чтении Государственной Думой принят проект федерального закона, содержащий пакет налоговых послаблений для бизнеса. Департамент финансов объяснил, какие послабления ждут бизнес в ближайшее время. 

В департаменте финансов Вологодской области пояснили, что в 2022–2023 годах организации вправе рассчитывать пени в ранее действовавшем порядке — исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Указанная мера распространяется на правоотношения, возникшие с 9 марта 2022 года.

Для расчета налога на имущество организаций в 2023 году размер кадастровой стоимости сохранится на уровне 2022 года. Таким образом, кадастровая стоимость фактически зафиксируется.

Для IT-организаций на 2022–2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.

«Организациям, уплачивающим в 2022 году ежемесячные авансовые платежи, предоставляется право перейти до окончания года на уплату авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сделать это можно, начиная с отчетного периода — 3 месяца, 4 месяца и т. д.», — поясняют в департаменте. 

Кроме этого освобождаются от НДФЛ проценты по вкладам в банках, полученные гражданами в 2021–2022 годах. Фактически обязанность платить налог с процентов по вкладам возникнет с доходов, полученных в 2023 году.

Для услуг гостиниц и иных средств размещения временного проживания до 30 июня 2027 года устанавливается нулевая ставка НДС.

«Также нулевая ставка НДС устанавливается на 20 последовательных кварталов для услуг аренды или предоставления на ином праве объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года».

Изменения коснутся также налога на транспорт — отменяются повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для расчета налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн. рублей.

Со стороны Федеральной налоговой службы реализуются следующие меры поддержки налогоплательщиков:

— до 1 июня 2022 года налоговые органы не будут блокировать операции по счетам в банках при взыскании денежных средств с налогоплательщиков — должников, понесших ущерб из-за финансово-экономических санкций;

— приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства, за исключением валютных ограничений, установленных указами Президента Российской Федерации;

— приостановлено с 9 марта 2022 года инициирование налоговыми органами процедуры банкротства должников.

Приоритет в работе налоговых органов — содействие реструктуризации задолженности, применение механизмов рассрочек и мировых соглашений.

«Субъекты бизнеса не будут оштрафованы за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековой ленты не имеется по не зависящим обстоятельствам (временное отсутствие субъекта бизнеса на рынке). Допускается отсутствие бумажного чека при выдаче с согласия покупателя электронного чека через сервис „Мои чеки онлайн“ и при указании в чеках номера телефона покупателя или адреса электронной почты».

Правительству России предоставлены дополнительные полномочия в налоговой сфере. Теперь Правительство РФ праве продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; переносить сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; вводить основания и условия освобождения от штрафов за опоздание с уплатой налогов или со сдачей отчетности; приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки; устанавливать дополнительные основания для отсрочки/рассрочки по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

Тэги: налоги, бизнес

ТОП НЕДЕЛИ

Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги
В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности

Похожие новости

В России начали проводить рейды по съемным квартирам

Для обнаружения серых арендаторов прибегают также к ресурсам управляющих компаний

5797
0

Налоговая инспекция Вологодской области обязала УК и ТСЖ предоставить информацию о фактах сдачи квартир

Это поможет выявить тех, кто сдает жилье неофициально, и обязать их платить налоги с дохода от аренды

5434
0

Минстрой предлагает ввести штрафы за «теневую» сдачу жилья в аренду

Как заявили в Минстрое, ежегодно бюджет теряет более 160 млрд рублей от непрозрачной аренды квартир

1098
0

Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции

С таким обвинением согласилась областная прокуратура

4202
0

Председателя совета Вожегодского райпо оштрафовали за сокрытие от налоговой 8 млн рублей

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении подсудимой прекратили.

3066
0

Вологжане смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом

С 1 августа вступил в силу Закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц

745
0

В правительстве обсуждают возможность увеличения налоговой нагрузки на россиян

Донастройка налоговой системы позволит приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно

1518
0

В Вологде директора УК оштрафовали за сокрытие средств организации от налоговой

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей

2234
0

Вологжанка пыталась взыскать с налоговой 250 тысяч компенсации морального вреда

По мнению женщины, ФНС незаконно взыскивала с нее налог на землю под гаражом, который она продала

1312
0

Родителей детей-инвалидов освободили от уплаты транспортного налога в Вологодской области

Родителей детей-инвалидов освободят от транспортного налога с 1 января 2022 года

2042
0

В Соколе директора ООО «Запань-Лес» осудили за сокрытие имущества предприятия от налоговой

С мужчины взыскали больше 12 миллионов рублей недоимки и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

2202
0

Владельцы электрокаров в Вологодской области не будут платить транспортный налог

Соответствующий законопроект принят 28 апреля депутатами Законодательного собрания Вологодской области

2349
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце с 1 апреля появятся площадки для раздельного сбора мусора
В Череповце прохожий нашёл в кустах тело мужчины
Арбитражный суд Вологодской области взыскал с венгерской компании в пользу банка «Северный кредит» 288 тысяч евро
В Вологде восемь человек эвакуировались из-за загоревшегося электрощитка в доме на улице Мира
Президент России поддержал предложение поднять ставку по льготной ипотеке до 12%
В Вологде снова заработали мобильные приемные администрации города
В Вологодскую область вернутся вытрезвители
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2304
0
23.03.2022 [БлогоVO]

Сметана почти за сотню перевалила, и я так понимаю это только начало

634
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

554
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика