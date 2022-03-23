Вологодские волонтеры будут получать государственные награды за свою деятельность

23.03.2022 [Общество]

В ходе 8-ой сессии Законодательного Собрания депутаты утвердили новый почетный знак «За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области». Награду будут получать волонтеры.

«Это совместная инициатива Губернатора области и депутатов фракции „Единая Россия“. Она родилась в связи с тем, что в настоящее время волонтеры вносят огромный вклад в нашу общественную жизнь. И сегодня я бы хотел поблагодарить всех добровольцев за их работу. Мы видели, какую активность они проявили с началом пандемии, сейчас волонтеры продолжают оказывать большую поддержку в связи с событиями на Донбассе», — отметил председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

В настоящее время в регионе насчитывается более 300 добровольческих отрядов, которые объединяют около 60 тысяч человек. Они помогают искать пропавших людей, поддерживают приюты для животных, собирают гуманитарную помощь, помогают ветеранам, ведут экопроекты. Особенно активно волонтеры помогали во время пандемии.

Так, в марте 2020 года на базе партии «Единая Россия» и штаба «Мы вместе» открылись волонтерские центры. Более 5000 активистов со всех уголков Вологодчины стали оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Сейчас волонтеры ведут большую работу по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Порядка 20 тонн груза уже передано нуждающимся. Сегодня в Ростовскую область отправилась вторая партия груза.

Новый почетный знак будет вручаться в торжественной обстановке Губернатором области, председателем Законодательного Собрания или доверенными лицами.  Первая церемония вручения наград будет проведена в декабре этого года и приурочена ко Дню добровольца в декабре этого года.

Тэги: волонтеры, Вологда

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