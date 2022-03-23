70-летний житель Вологодского района получил семь лет колонии за убийство собутыльника

В Вологодском районе суд вынес приговор 70-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Установлено, что ночью 12 ноября 2021 года пьяный подсудимый в своей квартире в посёлке Федотово нанёс 34-летнему собутыльнику множественные удары ножом, отчего тот скончался.

Мужчина частично признал вину и пояснил, что взял нож, чтобы защититься: пострадавший первым ударил его по лицу, он упал, а собутыльник сел сверху и стал его избивать.

«В ходе проверки показаний на месте подсудимый указал, что после нанесения ударов ножом скинул погибшего с себя. Сел на табуретку и попросил свидетеля: „Посмотри, мёртвый, нет?“, он к нему подошел и сказал: „Мёртвый“. После этого вызвали скорую», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Свидетель показал, что не знает, из-за чего началась драка. Пострадавший ударил подсудимого, тот разозлился и взял нож. Когда вызывали «скорую», мужчина был ещё жив и пытался что-то сказать.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.