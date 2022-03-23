Учителя, решившие работать в сельской местности до 2024 года, будут получать подъемные в 1 миллион рублей

23.03.2022 [Общество]

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области в ходе 8-й сессии приняли решение продлить программу «Земский учитель» в регионе.

«Программа „Земский учитель“ действует в Вологодской области с 2020 года. Она нужна и важна, поскольку в наших школах сейчас имеется более 400 свободных вакансий, — рассказал председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению, член фракции „Единая Россия“ Андрей Пулин. — За последние два года поддержку в 1 миллион рублей получили 25 учителей, которые приняли решение переехать на работу в сельскую местность, малые города и поселки, с численностью населения менее 50 тысяч человек».

Планируется, что в этом году подъемные получат 10 педагогов, а на 2023–2024 годы квоты будут выделены для 34 учителей.

«Одна из главных наших задач на сегодняшний день — восполнить вакантные должности учителей в сельских школах. Приезд молодых специалистов дает надежду на то, сфера образования будет развиваться, школы продолжат работать, а молодежь будет оставаться жить и работать в районах области», - добавил Андрей Пулин.

Выплаты производятся на условиях софинансирования: 77% из федерального бюджета, 23% — из областного. Количество выплат устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации.

Тэги: земский учитель, подъемные

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