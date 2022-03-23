В Череповце подростка будут судить за кражу 9000 рублей с карты дедушки

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с банковского счёта.

По данным следствия, в ноябре 2021 года подросток без спроса взял банковскую карту и телефон дедушки, и перевёл с его счёта на свой более 9000 рублей.

«Обвиняемый признался следователям СКР в содеянном, пояснив, что израсходовал деньги на интернет-игры», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от одного месяца до шести лет лишения свободы.