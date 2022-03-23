Выставка начинающей художницы Нюры Мур открылась в Вологде

Выставка «В пути» начинающей художницы Нюры Мур открылась в помещении молодежного центра «Горком» в Вологде.

В экспозиции представлены более 25 работ, среди которых зарисовки, скетчинг и живопись.

Нюра рассказала NewsVo, что увлеклась творчеством относительно недавно. «В Пути» – первая авторская выставка художницы.

– Раньше я училась в нашей вологодской художественной школе, когда она еще находилась на Каменном мосту. 15 лет работала инженером-конструктором. С 2018 года начала рисовать маслом в качестве хобби. Года два-три назад я брала частные уроки у вологодских художников: Александра Савина и Виктора Подгорного. После одного мастер-класса Виктора Подгорного я купила масло, пришла домой и начала рисовать картины. Со временем хобби переросло в любимое занятие настолько, что даже стало возможным устроить выставку моих работ, – рассказала автор NewsVo.