Выставка начинающей художницы Нюры Мур открылась в Вологде

23.03.2022 [Культура]

Выставка «В пути» начинающей художницы Нюры Мур открылась в помещении молодежного центра «Горком» в Вологде. 

В экспозиции представлены более 25 работ, среди которых зарисовки, скетчинг и живопись.

Нюра рассказала NewsVo, что увлеклась творчеством относительно недавно. «В Пути» – первая авторская выставка художницы.

– Раньше я училась в нашей вологодской художественной школе, когда она еще находилась на Каменном мосту. 15 лет работала инженером-конструктором. С 2018 года начала рисовать маслом в качестве хобби. Года два-три назад я брала частные уроки у вологодских художников: Александра Савина и Виктора Подгорного. После одного мастер-класса Виктора Подгорного я купила масло, пришла домой и начала рисовать картины. Со временем хобби переросло в любимое занятие настолько, что даже стало возможным устроить выставку моих работ, – рассказала автор NewsVo.

Посетить выставку можно в молодежном центре «Горком» по адресу: Вологда, Козленская, 2 в часы работы центра.

Вход свободный. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, картины, художники

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