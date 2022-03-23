В Череповце владельцам собак раздали дог-пакеты

В Зашекснинском районе Череповца прошла акция «Гуляем с питомцами по правилам». В рамках мероприятия активисты раздали владельцам собак дог-пакеты. Так людей приучают убирать отходы жизнедеятельности за своими животными. Пакеты предоставило АНО «Быть человеком».

Такие рейды проходят в округе каждый день. Таким образом владельцев животных активисты пытаются приучить к порядку.

«Очень много жалоб в последнее время. Люди разделились на собачников и противников. Многие собачники убирают за своими питомцами, воспитание не позволяет оставлять следы жизнедеятельности. Я сама из таких. Но есть и другие, и их не убеждают ни беседы, ни штрафы», — объясняет командир народной дружины округа № 2 Олеся Крахмова.

В этом году в Зашекснинском районе собираются построить площадку для собак. Место для нее пока не определили. На строительство общественная организация «Быть человеком» выиграла грант областного правительства.