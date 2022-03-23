Жителей Вологды приглашают пройти обучение в Школе городского эколога

В Вологде 9 апреля стартует третий поток Школы городского эколога «Зеленая улица». К нему может присоединиться любой желающий. Однако количество мест ограничено.

На первых двух курсах в январе и марте об экологичном образе жизни узнали 100 жителей Вологды.

«Экологические знания необходимы каждому, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологичный образ жизни не ограничивается раздельным сбором отходов. Важно внимательно относиться ко всему, что тебя окружает, и что ты потребляешь. У нас выступают эксперты федерального и регионального уровней, используются интересные форматы работы: экоквиз, мозговой штурм, мастер-классы. На встрече разговор пойдет о том, как и почему сейчас особенно важно быть экологичным. Ученики Школы в этот раз попробуют разобраться, что же мешает практиковать экопривычки и как это исправить», — говорят организаторы Школы Регина Удалова и Татьяна Проничева.

Спикерами третьего потока Школы станут Оксана и Сергей Орловы-Горские из Санкт-Петербурга. Оксана — профессиональный эколог, директор по устройству TSQ Consulting, Сергей — теплоэнергетик, руководитель проектов по устойчивому развитию и консультант.

Чтобы стать участником Школы городского эколога «Зеленая улица», нужно зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено — максимум 50 человек. Дополнительная информация по телефону 8 (960) 299-32-99. Мероприятия пройдут в Молодежном центре «Горком35» (Вологда, ул. Козленская, 2).