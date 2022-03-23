Депутаты ГосДумы от Единой России не смогут покидать страну без разрешения главы фракции

23.03.2022 [Политика]

Депутатам Госдумы от «Единой России» запрещено уезжать из России без разрешения главы фракции Владимира Васильева.

Об этом сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

«Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев», — рассказал он журналистам.

При этом запрет не распространяется на рядовых членов партии. Фракция Единая Россия от Вологодской области в государственной Думе представлена двумя депутатами — Валентиной Артамоновой и Алексеем Канаевым.

Тэги: Единая Россия

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