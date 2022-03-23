Депутаты ГосДумы от Единой России не смогут покидать страну без разрешения главы фракции

Депутатам Госдумы от «Единой России» запрещено уезжать из России без разрешения главы фракции Владимира Васильева.

Об этом сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

«Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев», — рассказал он журналистам.

При этом запрет не распространяется на рядовых членов партии. Фракция Единая Россия от Вологодской области в государственной Думе представлена двумя депутатами — Валентиной Артамоновой и Алексеем Канаевым.