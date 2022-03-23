В Вологде будут судить поджигателя автомобиля «Лада Калина»

23.03.2022 [Общество]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном поджоге чужой машины.

Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина» во дворе дома № 17 на улице Карла Маркса поступило полицейским 15 марта 2021 года. Указанная машина сгорела полностью, а припаркованный рядом «Ниссан X-Trail» получил повреждения.

«Изъятые с места преступления следы и улики, позволили установить злоумышленника, а записи с множества камер видеонаблюдения восстановили весь маршрут поджигателя в ту ночь. В полиции задержанный признался в умышленном поджоге», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: поджог машины, уголовное дело
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологде

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