За сутки жители Вологодской области перевели мошенникам почти полтора миллиона рублей

За последние стуки в полицию поступило 5 заявлений от жителей Вологодской области, которые стали жертвами мошенников на сумму в полтора миллиона рублей.

67-летняя жительница Череповца рассказала, что ей позвонил мужчина, который сообщил о возможности вернуть вклады в финансовую организацию, существовавшую в России в 90-х годах, и получить причитающиеся дивиденды. По его словам, потерпевшей нужно было лишь оплатить различные сборы и услуги. Пенсионерка согласилась и перевела на счета, указанные собеседником, 250 тысяч рублей.

Ещё двоих череповчан злоумышленники убедили в том, что кто-то оформил на них кредиты. Для якобы отмены несанкционированной операции один из потерпевших отправил на счёт мошенников 650 тысяч рублей, а второй взял кредит и через мобильное приложение перевёл на продиктованный ему номер телефона полмиллиона рублей.

Общая сумма ущерба составила около 1 440 000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.