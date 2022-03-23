Жители России, которые смотрят телевизор, уверены в том, что экономика в стране не рухнет

Исследователи Ромир провели еженедельный мониторинг экономической уверенности россиян. Оказалось, что те, кто смотрит телевизор, уверены в экономике больше остальных.

В середине марта Индекс экономической уверенности россиян показал положительную динамику (+5,3 п. п.) и составил -19,2 (в начале марта он был равен -24,5). Большинство оценивает экономическую ситуацию в стране как кризисную. Таких респондентов 46%, 39% отмечают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера.

36% жителей страны уверены, что на восстановление привычного ритма жизни им потребуется до месяца, 45%, что войти в баланс получится только через два месяца и более. 28% отмечают, что не меняли свой привычный образ жизни.

Самым распространенным источником информации в России остается телевидение. Среди россиян 68% смотрят ТВ, половина называет этот источник информации основным и 45% доверяют телевидению. Среди телезрителей индекс экономической уверенности выше, чем среди тех, кто телевизор не смотрит.