МФЦ Вологодской области вернулись к обычному режиму работы в порядке «живой очереди»

23.03.2022 [Общество]

С 21 марта многофункциональные центры Вологодской области возвращаются к обычному режиму работы и возобновляют прием граждан в порядке «живой очереди». Ранее из-за пандемии там был введен прием строго по предварительной записи.

«Посетители смогут получить услуги как в порядке „живой очереди“, так и по предварительной записи, а также самостоятельно на портале Госуслуг в специально оборудованных зонах самообслуживания в МФЦ. Прием заявителей будет осуществляется во всех 285 „окнах“ МФЦ, а также в 91 территориальном структурном подразделении», — сообщил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Получить информацию о графике работы МФЦ, записаться на прием, получить иную информацию, связанную с порядками предоставления государственных и муниципальных услуг, можно по телефону МФЦ: 8 (81-72) 78-08-07.

Возможность предварительной онлайн-записи сохраняется на сайте МФЦ в разделе «Личный кабинет» и в приложении «Мои документы. Онлайн». 

Тэги: МФЦ, карантин

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Мать военнослужащего из Сокола не может добиться ответа от военных о том, где ее сын
Череповецкие производители мясной продукции столкнулись с нехваткой сырья
Одинокие родители не смогут получить новое пособие на детей от 8 до 16 лет
Заместитель губернатора Вологодской области предложил уничтожать борщевик с помощью овец
Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить
Мэр города Вологды обратился в ФАС из-за ситуации с сахаром
В Украине в ходе спецоперации погиб Андрей Александров из Череповца
«Что-то не сходится»: великоустюгские чиновники провели двойное голосование на слушаниях по объединению деревень в округа
В Сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог

Похожие новости

МФЦ в Вологодской области вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

Предварительная запись, ранее обязательная для всех посетителей центров, отменяется

1842
0

Прием только посетителей по записи в вологодских МФЦ продлили до 15 января

До этой же даты в регионе продлен режим повышенной готовности

1040
0

МФЦ Вологодской области вновь будут работать только по предварительной записи

Ограничения вводятся до 15 декабря

1839
0

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

А выяснилось, что можно было просто поставить ящик для приёма корреспонденции и начать принимать новые реквизиты через сайт. Да и саму карту «Мир», оказалось, оформлять не обязательно.

2657
0

С 14 сентября в Вологодской области МФЦ начнут работать без предварительной записи

Кроме того, с 9 сентября в области снимаются ограничительные мероприятия и отменяется режим самоизоляции в стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения

2070
0

Жители Вологодской области смогут подавать иски в суд через МФЦ

Речь идет о ситуациях, когда иск нужно подать в суд другого муниципалитета

1224
0

МФЦ в Вологде расширит список оказываемых госуслуг в условиях карантина

Вновь будут приниматься документы на назначение пособий, субсидий, выдаваться удостоверения

4567
0

С 13 апреля МФЦ в Вологде будут выдавать и принимать документы

С 7 апреля центры работали в усеченном режиме - только на выдачу

2304
0

МФЦ Череповца с 6 апреля производит только выдачу готовых документов

Записываться на получение необходимо заранее

1675
0

Вологодские МФЦ с 20 марта принимают жителей только по предварительной записи

Записаться можно через областной портал или в приложении «Мои документы»

2222
1

Вологжане, дома которых исключили из программы капремонтов, смогут вернуть ранее уплаченные взносы

С 1 апреля 2019 года из областной программы исключили дома, в которых менее пяти квартир

2346
2

Подать заявление о голосовании на выборах по месту пребывания в Вологодской области можно будет через МФЦ

Соответствующие поправки в региональный закон одобрили депутаты ЗСО.

2193
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МФЦ Вологодской области вернулись к обычному режиму работы в порядке «живой очереди»
Всероссийские проверочные работы школьники напишут осенью
В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%
В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье "о фейках"
Дмитрий Муратов решил продать Нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам
В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин
Дума ввела уголовное наказание за фейки о работе государственных органов за границей
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2074
0
22.03.2022 [БлогоVO]

«Фонтанка» провела очередное расследование про фабрику троллей

309
0
21.03.2022 [Обзор Прессы]

Вологжане собираются отдыхать в Минводах, Тотьме и Ярославле

426
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика