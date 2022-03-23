МФЦ Вологодской области вернулись к обычному режиму работы в порядке «живой очереди»

С 21 марта многофункциональные центры Вологодской области возвращаются к обычному режиму работы и возобновляют прием граждан в порядке «живой очереди». Ранее из-за пандемии там был введен прием строго по предварительной записи.

«Посетители смогут получить услуги как в порядке „живой очереди“, так и по предварительной записи, а также самостоятельно на портале Госуслуг в специально оборудованных зонах самообслуживания в МФЦ. Прием заявителей будет осуществляется во всех 285 „окнах“ МФЦ, а также в 91 территориальном структурном подразделении», — сообщил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Получить информацию о графике работы МФЦ, записаться на прием, получить иную информацию, связанную с порядками предоставления государственных и муниципальных услуг, можно по телефону МФЦ: 8 (81-72) 78-08-07.