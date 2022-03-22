Всероссийские проверочные работы школьники напишут осенью

Сроки сдачи ВПР перенесли с весны на осень 2022 года.

– В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года, – сообщает Рособрнадзор.

ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года.

– Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему, – отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом, ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5-8 классах), также переносятся на осень 2022 года.

Тем временем, некоторые СМИ уже сообщили, что сроки проведения ВПР переносятся из-за резкого роста цен на бумагу.

Если в феврале стандартную пачку офисной бумаги можно было купить за 300 рублей, то сейчас она стоит примерно 1300 рублей.

Однако Минпромторг сообщает, что дефицита бумаги в стране, что ситуация с ценами на бумагу стабилизируется в течение недели.

