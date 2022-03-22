В Вологде количество просмотров квартир для последующей покупки сократилось на 58%

Мэр города Вологды Сергей Воропанов отметил отрицательную тенденцию на рынке недвижимости в Вологде. Количество просмотров квартир сократилось на 58%, а количество сделок купли-продажи — на 30%.

«Одним из маркеров экономического благополучия является ситуация на рынке недвижимости. Так, обратили внимание на новость, что в Москве за три недели упал спрос на съемное жилье (на 17%), а также снизилась его стоимость (на 5%). Провели анализ вологодского рынка аренды. По съемному жилью ситуация в Вологде не изменилась. Эксперты ожидают повышение спроса на аренду квартир в нашем городе, поскольку многие жители мегаполисов возвращаются в родной город или перевозят сюда на время свои семьи», — заявил мэр.

При этом просмотры квартир для покупки упали, также как и сделки купли-продажи. Власти города надеются, что готовящийся пакет предложений по поддержке строительной отрасли изменит эту ситуацию.