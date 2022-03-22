В отношении журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по статье "о фейках"

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова.

«В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации). По данным следствия, Александр Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети „Инстаграм“ и 19 марта 2022 года на канале в „Ютьюб“ опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети „Интернет“», — сообщается на сайте следственного комитета РФ.