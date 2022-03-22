Дмитрий Муратов решил продать Нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам

22.03.2022 [Общество]

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил продать свою Нобелевскую медаль и пожертвовать вырученные деньги украинским беженцам. 

«„Новая газета“ и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», - говорит он.

Дмитрий Муратов также заявил, что необходимо немедленно прекратить огонь; обменять пленных; возвратить тела погибших; дать гуманитарные коридоры и помощь и обеспечить беженцев.

«Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других».

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году. 

Тэги: муратов, Нобелевская премия

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